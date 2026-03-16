POL-GT: Unfall in Herzebrock-Clarholz - zwei Verletzte
Gütersloh (ots)
Herzebrock-Clarholz (FK) - Freitagvormittag (13.03., 11.10 Uhr) kam im Bereich der Kreuzung Feldbusch/ Holzhofstraße zu einem schweren Unfall.
Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 55-jähriger VW Golf-Fahrer die Holzhofstraße in Richtung Paul-Rippert Straße. Als er die Kreuzung queren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 31-jährigen Seat Ibiza-Fahrerin, welche die Straße Feldbusch in Richtung Herzebrock befuhr.
Durch den Zusammenstoß erlitt der Golf-Fahrer leichte und die Ibiza-Fahrerin schwere Verletzungen. Beide Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.
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