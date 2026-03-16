POL-GT: 22-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Herzebrock-Clarholz (FK) - Ein 22-jähriger Mann aus Belgien erlitt bei einem Sturz am Sonntagnachmittag (15.03., 15.30 Uhr) schwere Verletzungen.
Der Radfahrer befuhr die Marienfelder Straße in Richtung Nordstraße, als er von dem Rad stürzte.
Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelgenes Krankenhaus gefahren.
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