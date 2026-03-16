Polizei Gütersloh

POL-GT: 22-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Ein 22-jähriger Mann aus Belgien erlitt bei einem Sturz am Sonntagnachmittag (15.03., 15.30 Uhr) schwere Verletzungen.

Der Radfahrer befuhr die Marienfelder Straße in Richtung Nordstraße, als er von dem Rad stürzte.

Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelgenes Krankenhaus gefahren.

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