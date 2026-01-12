Polizei Wuppertal

POL-W: W Mutmaßlich alkoholisierte Frau ohne Führerschein unterwegs

Wuppertal (ots)

Am Samstag (10.01.2026, gegen 00:30 Uhr), bemerkten zwei Passanten einen Peugeot 206 vor einer Mittelinsel stehend auf der Straße Kleeblatt. Am Steuer saß eine Frau (55), die zusammengesackt hinter dem Lenkrad saß. Als die beiden Zeugen versuchten die Fahrertür zu öffnen, erschrak die 55-jährige Wuppertalerin und fuhr in Richtung Südstraße davon. Im Rahmen der Fahndung traf eine Streifenwagenbesatzung den Peugeot auf der Straße Steinbeck an. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle fanden die Beamten im Fahrzeug eine Wodka Flasche. Im weiteren Verlauf des Einsatzes erhärtete sich zusätzlich der Verdacht, dass die Frau den Pkw unter dem Einfluss von Alkohol geführt hatte. Ihr wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Zudem ergaben Ermittlungen, dass die Wuppertalerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Peugeot war leicht beschädigt und wurde auf einen angrenzenden Parkplatz geschoben. An der Mittelinsel entstand kein Sachschaden.

