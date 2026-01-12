PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Mutmaßlich alkoholisierte Frau ohne Führerschein unterwegs

Wuppertal (ots)

Am Samstag (10.01.2026, gegen 00:30 Uhr), bemerkten zwei Passanten 
einen Peugeot 206 vor einer Mittelinsel stehend auf der Straße 
Kleeblatt. Am Steuer saß eine Frau (55), die zusammengesackt hinter 
dem Lenkrad saß.

Als die beiden Zeugen versuchten die Fahrertür zu öffnen, erschrak 
die 55-jährige Wuppertalerin und fuhr in Richtung Südstraße davon. Im
Rahmen der Fahndung traf eine Streifenwagenbesatzung den Peugeot auf 
der Straße Steinbeck an.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle fanden die Beamten im 
Fahrzeug eine Wodka Flasche. Im weiteren Verlauf des Einsatzes 
erhärtete sich zusätzlich der Verdacht, dass die Frau den Pkw unter 
dem Einfluss von Alkohol geführt hatte. Ihr wurde auf der Wache eine 
Blutprobe entnommen. Zudem ergaben Ermittlungen, dass die 
Wuppertalerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der Peugeot war leicht beschädigt und wurde auf einen angrenzenden 
Parkplatz geschoben. An der Mittelinsel entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

