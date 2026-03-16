Polizei Gütersloh

POL-GT: Am Louisensee - Brand eines Bungalows

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Feuerwehr und Polizei wurden Sonntagabend (15.03., 20.45 Uhr) über einen Brand in einem Bungalow in der Straße Am Louisensee informiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer bei der Nutzung eines Gasofens entstanden ist. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Haus in Vollbrand.

Die 63-jährige Bewohnerin wurde zur Behandlung in ein nahgelegenes Krankenhaus gefahren. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Die Flammen wurden durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr gelöscht. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Die Ermittlungen zu der genauen Brandursache sind durch die Kripo Gütersloh eingeleitet worden.

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