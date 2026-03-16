Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschäftseinbruch in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag (12.03., 15.00 Uhr) und Samstag (14.03., 16.10 Uhr) in ein Geschäft an der Sienstraße ein.

Eine rückwärtige Tür wurde aufgehebelt. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um die Sienstraße machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

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