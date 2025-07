Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto verselbständigt sich

Sondershausen (ots)

Zur Kollision von zwei Personenkraftwagen kam es am Dienstag in der Hermann-Danz-Straße zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr. Ursächlich hierfür war ein nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesicherter Ford. Dieser Verselbständigte sich nach dem er abgeparkt wurde und rammte ein anderes abgestelltes Auto. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

