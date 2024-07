Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Ladung verloren und davongefahren

Am Dienstag verursachte ein Unbekannter bei Bad Boll einen Unfall und fuhr davon.

Um 14.40 Uhr fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Seat auf der Straße von Bezgenriet in Richtung Bad Boll. Kurz nach dem Ortsausgang von Bezgenriet sei ihr ein weißer LKW entgegengekommen. Der hatte wohl seine Ladung nicht ausreichend gesichert. Bei der Vorbeifahrt habe das Fahrzeug mit Containeraufbau, so die 57-Jährige, mehrere größere Erdklumpen verloren. Diese haben bei dem Seat Schäden an der Windschutzscheibe und am rechten Außenspiegel verursacht. Der unbekannte Fahrzeugführer soll seine Fahrt in Richtung Bezgenriet, ohne zu halten, fortgesetzt haben. An dem Auto stellte die Polizei einen geschätzten Schaden von rund 500 Euro fest. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) nahm die Ermittlungen auf.

Hinweis der Polizei:

Vielleicht haben Sie den Unfall beobachtet? Oder Sie waren zum Unfallzeitpunkt auf der B30 unterwegs und sind auf ein mit Erde und Kieselsteinen beladenes Fahrzeug aufmerksam geworden? Möglicherweise können Sie den entscheidenden Hinweis zu dem geflüchteten Verkehrsteilnehmer geben. Bitte helfen Sie der Polizei dabei, den Sachverhalt zu klären.

