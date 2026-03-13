PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule Pavenstädt

  • Bild-Infos
  • Download

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montag, den 16.03., (08.45 Uhr - 11.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Pavenstädt die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule am Pavenstädter Weg im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein.

Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Montag begegnen, können Sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sichere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

