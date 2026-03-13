PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Einbrüche in Gütersloh und Friedrichsdorf - Schmuck gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben sich im Verlauf des Donnerstags (12.03.) gewaltsam Zutritt in zwei Wohnhäuser in Gütersloh und Friedrichsdorf verschafft und haben jeweils Schmuck gestohlen.

Im Rahmen der Ermittlungen werden mögliche Tatzusammenhänge durch die Kriminalbeamten geprüft. In beiden Fällen handelte es sich um Doppelhaushälften, bei denen die Einbrecher die Terrassentüren im rückwärtigen Bereich aufgehebelt hatten.

An der Reckenberger Straße nutzten die Täter ein Zeitfenster von 14.30 Uhr bis 20.55 Uhr. Der Tatort lag zwischen dem Tiefenweg und der Schalückstraße. Nach dem Betreten, durchsuchten die Einbrecher die Wohnräume nach Wertgegenständen. Dasselbe Vorgehen zeigten die Täter in Friedrichsdorf am Kranichweg. Hier lag der Tatzeitraum zwischen 12.30 Uhr und 21.25 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Einbrüchen machen oder hatte verdächtige Beobachtungen in den Tatzeiträumen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

