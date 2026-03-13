Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch am Pestalozziweg

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Einbrecher haben sich am Donerstag (12.03., 15.00 - 21.45 Uhr) Zutritt in eine Wohnung an der Pestalozzistraße verschafft. Sie durchsuchten in der Folge die Wohnräume nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Einbruch machen können oder verdächtige Beobachtungen hatten? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

