Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Alleestraße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - In der Nacht zu Sonntag (15.03., 02.15 Uhr) wurde in ein Geschäft an der Alleestraße eingebrochen. Gestohlen wurden E-Zigaretten und Alkoholflaschen. Der Einbrecher soll eine dunkle Jogginghose und weiße Sneaker getragen haben. Zudem trug er eine dunkle Jacke und eine Basecap.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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