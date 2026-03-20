PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei stellt Metalldiebe an der Dieselstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Donnerstagmorgen (19.03., 04.15 Uhr) stellten Polizeikräfte zwei Metalldiebe, die bei einer Entsorgungsfirma an der Dieselstraße etwa eine Tonne Metallschrott stehlen wollten. Noch am Nachmittag verkündete ein Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld die Untersuchungshaft für einen der beiden Tatverdächtigen.

In der Nacht erhielt die Polizei Gütersloh Kenntnis über den aktuell laufenden Einbruch in die Firmenhalle. Unmittelbar nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, konnte ein Tatverdächtiger (31) vorläufig festgenommen werden, während ein zweiter zunächst zu Fuß flüchten konnte. Wenig später wurde dieser dann durch einen Polizeidiensthund auf dem Gelände einer Firma für Grillgeräte aufgespürt. Beamte nahmen den 36-jährigen Tatverdächtigen ebenfalls vorläufig fest. Darüber hinaus konnten die Kräfte ein Auto sowie einen Transporter, welche im Umfeld der Entsorgungsfirma abgestellt waren und den beiden Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten, sicherstellen. Aus der Lagerhalle hatten die beiden Männer zuvor Kupfer, Messing und Kabelreste mit einem Gesamtgewicht von etwa einer Tonne entwendet und bereits in den Transporter verladen.

Der 36-Jährige aus Duisburg sowie der 31-jährige Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurden in der Folge erkennungsdienstlich behandelt und vernommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld lagen für den 36-jährigen Duisburger keine Haftgründe vor, so dass dieser nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Der 31-jährige Rumäne, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt und ging in U-Haft.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 09:05

    POL-GT: Küchenbrand an der Klutenbrinkstraße - Bewohner schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Langenberg (MK) - Bei einem Küchenbrand an der Klutenbrinkstraße ist am Mittwochabend (18.03., 19.20 Uhr) ein 35-jähriger Bewohner schwer verletzt worden. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden durch Zeugen gegen 19.20 Uhr ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 15:48

    POL-GT: Autofahrer leistet Widerstand

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Beamte der Polizei Gütersloh beabsichtigten Dienstag (17.03., 18.50 Uhr) den Fahrer eines Opels zu kontrollieren. Der Mann war nicht angeschnallt. Der Fahrer stoppte seinen Wagen auf dem Parkplatz "Am Werl". Während der Fahrzeugkontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Darauf angesprochen wurde der Mann aggressiv, schrie, machte ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 15:43

    POL-GT: Aktion Radschlag - viele E-Scooter-Kennzeichen noch immer nicht aktuell

    Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock/ Verl (FK) - Dienstag (17.03.) fanden in Schloß Holte-Stukenbrock und in Verl zwischen 07.00 Uhr und 14.00 Uhr Verkehrskontrollen im Rahmen der Aktion Radschlag statt. Dabei stellte sich heraus, dass noch immer einige E-Scooter ohne passenden Versicherungsschutz unterwegs sind. Zum 1. März müssen jährlich die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren