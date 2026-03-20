Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei stellt Metalldiebe an der Dieselstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Donnerstagmorgen (19.03., 04.15 Uhr) stellten Polizeikräfte zwei Metalldiebe, die bei einer Entsorgungsfirma an der Dieselstraße etwa eine Tonne Metallschrott stehlen wollten. Noch am Nachmittag verkündete ein Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld die Untersuchungshaft für einen der beiden Tatverdächtigen.

In der Nacht erhielt die Polizei Gütersloh Kenntnis über den aktuell laufenden Einbruch in die Firmenhalle. Unmittelbar nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, konnte ein Tatverdächtiger (31) vorläufig festgenommen werden, während ein zweiter zunächst zu Fuß flüchten konnte. Wenig später wurde dieser dann durch einen Polizeidiensthund auf dem Gelände einer Firma für Grillgeräte aufgespürt. Beamte nahmen den 36-jährigen Tatverdächtigen ebenfalls vorläufig fest. Darüber hinaus konnten die Kräfte ein Auto sowie einen Transporter, welche im Umfeld der Entsorgungsfirma abgestellt waren und den beiden Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten, sicherstellen. Aus der Lagerhalle hatten die beiden Männer zuvor Kupfer, Messing und Kabelreste mit einem Gesamtgewicht von etwa einer Tonne entwendet und bereits in den Transporter verladen.

Der 36-Jährige aus Duisburg sowie der 31-jährige Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurden in der Folge erkennungsdienstlich behandelt und vernommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld lagen für den 36-jährigen Duisburger keine Haftgründe vor, so dass dieser nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Der 31-jährige Rumäne, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt und ging in U-Haft.

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