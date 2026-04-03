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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Verdächtig wirkender Gegenstand führt zu Polizeieinsatz

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Spaziergänger meldete am gestrigen Donnerstagvormittag, gegen 10:00 Uhr, einen verdächtig aussehenden Gegenstand in Brühl. Der Gegenstand wurde im Bereich der Kollerstraße, unterhalb einer Holzbrücke, von dem Mitteiler gesichtet. Da der Bürger eine mögliche Gefährlichkeit annahm, verständigte jener vorsichtshalber die Polizei. Nach eingehender Sichtung durch eine Streife vor Ort und in Rücksprache mit Spezialisten konnte allerdings schnell wieder Entwarnung gegeben werden. Der verdächtig wirkende Gegenstand entpuppte sich letztlich als organisch/pflanzlich und absolut ungefährlich. Der Polizeieinsatz wurde daraufhin auch gleich wieder beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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