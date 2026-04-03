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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schokoladendieb auf frischer Tat ertappt

Mannheim (ots)

Gestern Abend begab sich ein 43-jähriger Mann gegen 18 Uhr in einen Supermarkt im innerstädtischen Bereich und bediente sich ausführlich am Schokoladenregal. Die Kakaowaren im Wert von über 100 EUR steckte er in seine mitgeführte Tasche und begab sich zur Kasse. Dort bezahlte er lediglich zwei weitere Artikel - keine Schokolade - und beabsichtigte den Markt zu verlassen. Am Ausgang wurde er vom Ladendetektiv angesprochen und ins Büro gebeten, wo er bis zum Eintreffen der Polizei warten musste. Der Schokoladendieb sieht nun einer Anzeige wegen Ladendiebstahls entgegen. Wie viele Osterhasen und Ostereier unter dem Diebesgut waren, ist nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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