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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl zweier Rucksäcke in der Dammstraße - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am 02.04.2026 kam es in der Nähe zum Neckarufer in der Neckarstadt zu einem dreisten Diebstahl, bei dem zwei bislang unbekannte Täter zwei Rucksäcke entwendeten. Die beiden Geschädigten befanden sich zur Tatzeit auf einer Parkbank und hatten ihre Rucksäcke auf der Sitzfläche zwischen sich abgestellt. Diesen Moment der Unachtsamkeit nutzte einer der Täter aus: Er näherte sich unbemerkt von hinten, griff nach den beiden Rucksäcken und flüchtete sofort zu einem in der Nähe wartenden Komplizen. Dieser hielt bereits einen E-Scooter zur Flucht bereit. Das Duo flüchtete gemeinsam auf dem E-Scooter in unbekannte Richtung. Obwohl die Bestohlenen sofort die Verfolgung zu Fuß aufnahmen, verloren sie die Täter schnell aus den Augen. Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben: Beide Männer haben ein südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare und trugen schwarze Hosen. Einer der Täter war mit einer grauen, der andere mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem genutzten E-Scooter geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/33010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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