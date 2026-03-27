Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrgäste angegriffen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (26.03.2026), gegen 18:10 Uhr, griff ein bislang unbekannter Mann in der Buslinie 76 eine 23-Jährige an, nachdem diese ihn angesprochen und gebeten hatte, das Rauchen im Bus einzustellen. Als eine 21-Jährige der Frau zu Hilfe kam, wurde diese ebenfalls durch den Unbekannten angegriffen. Im Anschluss verließ der Mann den Bus an der Haltestelle Hochschule und flüchtete zu Fuß.

Beide Geschädigte wurden leicht verletzt. Die 21-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Angreifer war circa 25-30 Jahre alt, trug einen Drei-Tage-Bart, eine schwarze Schirmmütze, eine dunkle Jacke und helle Hosen.

Wer kann Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

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