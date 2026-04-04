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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen am "Car-Friday"

Mannheim (ots)

Am gestrigen Karfreitag, welcher in der Tuningszene auch als "Car-Friday" bezeichnet wird, führte die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim auch in diesem Jahr wieder Schwerpunktkontrollen durch.

Von Freitagabend bis in die Morgenstunden des Samstags waren die Kräfte bei stationären und mobilen Kontrollen im Stadtgebiet Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis im Einsatz. Dabei wurden 95 Fahrzeuge und 144 Personen kontrolliert.

Insgesamt 92 Verstöße konnten festgestellt und geahndet werden. Hierunter fielen unzulässige technische Veränderungen, die Manipulation von Fahrzeugen, unnötige Lärm- und Abgasbelästigungen sowie weitere Verstöße ohne direkten Bezug zu Posing oder illegalem Tuning. 5 Mal musste die Weiterfahrt untersagt werden. Zudem wurden 5 Fahrzeuge aufgrund von gravierenden Mängeln sichergestellt.

Die Schwerpunktkontrollen werden in den kommenden Monaten fortgesetzt. Diese beziehen nicht nur das Stadtgebiet Mannheim, sondern auch den Heidelberger Raum sowie den Rhein-Neckar-Kreis mit ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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