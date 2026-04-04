Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Sinsheim: Zweifacher Dieseldiebstahl - Zeugenaufruf

Ladenburg/Sinsheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 02.04.2026 auf Freitag, den 03.04.2026 entwendeten die bislang unbekannten Täter einmal circa 500 Liter und einmal ca. 400 Liter Dieselkraftstoff aus zwei Sattelzugmaschinen. Ein Sattelzug parkte am Straßenrand der Industriestraße in Ladenburg, der zweite befand sich in der Carl-Benz-Straße in Sinsheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen öffneten die Täter den Tankdeckel mit einem Schraubendreher, um so den Diesel abzusaugen. Zu den entstandenen Sachschäden an den Fahrzeugen, kommt beim aktuellen Dieselpreis von ca. 2,30 Euro pro Liter ein Diebstahlschaden von über 2000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203/93050, oder beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261/690, zu melden.

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