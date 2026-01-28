Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Falscher Polizist in einer S-Bahn? - Bundespolizei sucht Zeugen

Zwickau/Crimmitschau (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person soll sich am gestrigen Dienstagabend in einer S-Bahn auf der Linie Zwickau - Halle als ziviler Polizist ausgegeben haben. Er sei mit der S5X, die 18:45 Uhr am Zwickauer Hauptbahnhof startete, bis Crimmitschau gefahren.

Bei der zwischenzeitlich erfolgten Ticketkontrolle habe der Mann gegenüber dem Zugbegleiter angegeben, dass er Polizeibeamter sei und im Zug Personenkontrollen durchführe. In diesem Zusammenhang habe er einen augenscheinlich gefälschten Dienstausweis der Polizei vorgewiesen. Da er zudem offenbar allein reiste und eine Jogginghose sowie Kopfhörer getragen haben soll, ergaben sich erhebliche Zweifel an dessen Angaben.

Die Bundespolizei hat deshalb Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Amtsanmaßung eingeleitet und sucht Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können.

Insbesondere werden Reisende gebeten, sich zu melden, die von eventuellen »Kontrollen« oder anderen vermeintlichen Amtshandlungen betroffen waren oder Angaben zur Identität der Person machen können.

Hinweise zu diesem Fall werden an die Bundespolizeiinspektion Klingenthal, Tel. 037467/2810 erbeten.

