PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Klingenthal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Falscher Polizist in einer S-Bahn? - Bundespolizei sucht Zeugen

Zwickau/Crimmitschau (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person soll sich am gestrigen Dienstagabend in einer S-Bahn auf der Linie Zwickau - Halle als ziviler Polizist ausgegeben haben. Er sei mit der S5X, die 18:45 Uhr am Zwickauer Hauptbahnhof startete, bis Crimmitschau gefahren.

Bei der zwischenzeitlich erfolgten Ticketkontrolle habe der Mann gegenüber dem Zugbegleiter angegeben, dass er Polizeibeamter sei und im Zug Personenkontrollen durchführe. In diesem Zusammenhang habe er einen augenscheinlich gefälschten Dienstausweis der Polizei vorgewiesen. Da er zudem offenbar allein reiste und eine Jogginghose sowie Kopfhörer getragen haben soll, ergaben sich erhebliche Zweifel an dessen Angaben.

Die Bundespolizei hat deshalb Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Amtsanmaßung eingeleitet und sucht Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können.

Insbesondere werden Reisende gebeten, sich zu melden, die von eventuellen »Kontrollen« oder anderen vermeintlichen Amtshandlungen betroffen waren oder Angaben zur Identität der Person machen können.

Hinweise zu diesem Fall werden an die Bundespolizeiinspektion Klingenthal, Tel. 037467/2810 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Eckhard Fiedler
Bundespolizeiinspektion Klingenthal
Telefon: 037467-281105 Mobil: 0151/649 748 47
E-Mail: bpoli.klingenthal.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Klingenthal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Klingenthal
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Klingenthal
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:31

    BPOLI KLT: 14-Jährige schlägt Zugbegleiterin ins Gesicht

    Wildenfels (ots) - Eine 14-Jährige hat am vergangenen Samstagnachmittag eine 61-jährige Zugbegleiterin der Erzgebirgsbahn am Haltepunkt Wiesenburg mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Geschädigte erlitt dabei eine Gesichtsprellung mit einem Hämatom im Augenbereich und ist derzeit arbeitsunfähig. Anlass war nach bisherigen Ermittlungen ein Fahrtausschluss der Beschuldigten durch die Bahnmitarbeiterin, weil das ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:36

    BPOLI KLT: Bahnunfall am Zwickauer Hauptbahnhof - Ein Mann verletzt

    Zwickau (ots) - Am heutigen Vormittag gegen 10:45 Uhr erfasste ein Zug der Vogtlandbahn auf der Linie RB 1 kurz vor Einfahrt am Bahnsteig 6 des Zwickauer Hauptbahnhofes einen dort im Gleisbereich tätigen Bahnmitarbeiter. Der 29-Jährige wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht. Der betroffene Gleisabschnitt war von 10:50 Uhr bis 12:00 Uhr wegen des Ereignisses gesperrt. Die ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:09

    BPOLI KLT: Zeugen - Aufruf Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

    Klingenthal (ots) - Am 28.11.2025 gegen 16.20 Uhr kam es auf der Bahnstrecke Leipzig - Hof nahe der Ortslage Crimmitschau zur Schnellbremsung eines Zuges, da sich mehrere Personen im Gleisbereich aufhielten. Die Bundespolizeiinspektion Klingenthal hat Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr eingeleitet. Zeugen, welche diesen Vorfall beobachtet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren