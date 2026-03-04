Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall durch verlorene Ladung auf der Autobahn

A1 AS Illingen FR Trier (ots)

Am 03.03.26 gegen 16:30 Uhr befuhr ein Transporter die BAB 1 in Fahrtrichtung Trier. Dahinter befanden sich zwei PKW. Zwischen der Anschlussstelle Illingen und der Anschlussstelle Eppelborn wurde vermutlich durch den Fahrtwind eine auf der offenen Ladefläche des Transporters befindliche Holzlatte (50cm x 30cm x 0,2cm) hochgewirbelt und in der Folge auf die Windschutzscheibe des dahinter befindliches PKW geschleudert. Von hier kollidierte sie weiter auf die Motorhaube des nächsten PKW. Letztlich landete die Holzplatte im Seitenstreifen. Verletzt wurde niemand. Derzeit liegen keine Hinweise zu dem unfallverursachenden Transporter vor.

Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

