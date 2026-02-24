POL-NK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster 14-Jähriger aus Schiffweiler
Schiffweiler (ots)
Die am Morgen des 24.02.2026 von der PI Neunkirchen veranlasste öffentliche Fahndung nach der 14-Jährigen Vermissten aus Schiffweiler kann eingestellt werden.
Die Vermisste wurde wohlbehalten aufgegriffen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- KED
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell