Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Amelie Rosenkranz

Schiffweiler (ots)

Seit dem 23.02.2026 gegen 11:30, wird die 14-Jährige Amelie Rosenkranz aus Schiffweiler vermisst. Letztmalig wurde Frau Rosenkranz in ihrer Schule gesehen. Es bestehen Hinweise, dass sie sich im Raum Rheinland-Pfalz oder auch Hessen aufhalten könnte.

Die Vermisste ist ca. 165cm groß, schlank und hat lange dunkle Haare. Letztmalig trug sie eine helle Jeans, schwarze Jacke. An der Nase hat sie eine Klebepiercing.

Bei Hinweisen auf den Aufenthaltsort der Vermissten verständigen Sie bitte umgehend die Polizei.

