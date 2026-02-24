Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall auf der BAB 1 mit leicht verletzten Fahrzeugführer

Eppelborn (ots)

Am 24.02.2026 kam es um 02:36 Uhr auf der BAB 1, Richtungsfahrbahn Trier, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer befuhr mit seinem Porsche Taycan die BAB 1, als er aus noch ungeklärten Gründe, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der dort stehenden Prelltonne kollidiert. Im weiteren Verlauf wird das Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke und anschließend gegen die rechte Leitplanke geschleudert, wo es nach ca. 500 Meter zur Unfallendstellung kommt. Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt. An dem Fahrzeug und mehreren Elementen der Leitplanke sowie der Prelltonne entstehen erhebliche Sachschäden.

