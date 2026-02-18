POL-NK: Verkehrsunfallflucht mit angefahrenem Fußgänger
Neunkirchen, Wiebelskirchen (ots)
Am 17. Februar 2026 ereignete sich gegen 21:05 ein Verkehrsunfall in Höhe der Schillerstraße/Kuchenbergstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer führte einen schwarzen Kleinwagen und streifte einen querenden Jogger. Dieser wurde durch die Kollision leicht verletzt. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.
Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neunkirchen zu melden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- KED
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell