PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neunkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht mit angefahrenem Fußgänger

Neunkirchen, Wiebelskirchen (ots)

Am 17. Februar 2026 ereignete sich gegen 21:05 ein Verkehrsunfall in Höhe der Schillerstraße/Kuchenbergstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer führte einen schwarzen Kleinwagen und streifte einen querenden Jogger. Dieser wurde durch die Kollision leicht verletzt. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neunkirchen zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- KED
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neunkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neunkirchen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neunkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 14:25

    POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Spiesen-Elversberg (ots) - Am 9. Februar 2026 wurde im Zeitraum zwischen 16:10 Uhr und 16:30 Uhr ein BMW 118i auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Lindenstraße 3B in 66583 Spiesen-Elversberg durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend flüchtete der unbekannte Verkehrsteilnehmer von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet, dass mögliche Zeugen sich bei der zuständigen Polizeiinspektion melden. ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 14:20

    POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Neunkirchen - Zweibrücker Straße (ots) - Am Abend des 08.02.2026 zwischen 18:50 Uhr und 19:10 Uhr ereignete sich in der Zweibrücker Straße in Neunkirchen eine Verkehrsunfallflucht. Dabei geriet der spätere Unfallflüchtige auf die linke Fahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug in Höhe Hausnummer 33. Anschließend entfernte er sich mit einem schwarzen Audi A6 mit SLS-Kreiskennzeichen mit hoher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren