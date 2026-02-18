Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht mit angefahrenem Fußgänger

Neunkirchen, Wiebelskirchen (ots)

Am 17. Februar 2026 ereignete sich gegen 21:05 ein Verkehrsunfall in Höhe der Schillerstraße/Kuchenbergstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer führte einen schwarzen Kleinwagen und streifte einen querenden Jogger. Dieser wurde durch die Kollision leicht verletzt. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neunkirchen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell