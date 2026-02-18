Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Lena Bomborn

St. Wendel (ots)

Seit dem 16.02.2026, gegen 21:30 Uhr, wird die 18-jährige Lena Bomborn aus St. Wendel vermisst. Letztmalig wurde Frau Bomborn in der Wohngruppe Hospitalhof in St. Wendel gesehen. Frau Bomborn leidet unter einem einseitigen Hörverlust und befindet sich aufgrund einer kognitiven Störung auf dem Stand einer 12-Jährigen.

Die Vermisste ist 1,65 m groß, hat schulterlange, braune, wellige Haare. Die Bekleidung ist nicht eindeutig geklärt. Sie trägt vermutlich ein schwarzes T-Shirt und blaue Jeans sowie eine silberne Halskette; evtl. ist sie aber auch mit einem blau/grünen Jogginganzug bekleidet.

Bei Hinweisen auf den Aufenthaltsort der Vermissten verständigen Sie bitte umgehend die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell