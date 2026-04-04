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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden zwei Zigarettenautomaten durch bislang unbekannte Täterschaft aufgebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde zunächst ein Automat in der Seestraße gewaltsam geöffnet. Die Täter hebelten hier den Geldeinzug mit einem bislang unbekannten Werkzeug auf und entnahmen die Geldkassette. Diese befand sich geleert auf dem Gehweg vor dem Automaten.

Ein weiterer Aufbruch wurde in der Gutenbergstraße festgestellt. Auch hier wurde ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet und beschädigt. An beiden Automaten entstand Sachschaden.

Ob und in welcher Höhe Bargeld entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Eine durchgeführte Nachbarschaftsbefragung ergab bislang keine Hinweise auf die Täter.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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