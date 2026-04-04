Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Brandgeschehen auf Firmengelände - PM Nr.1

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit kommt es zu einer massiven Rauchentwicklung aufgrund eines Brandgeschehens auf einem Firmengelände in der Weinheimer Draisstraße. Nähere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt. Es befinden sich zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Von dem Rauch betroffen sind u.a. auch die angrenzenden Bundesautobahnen 5 und 659. Verkehrsteilnehmer werden in diesem Bereich um entsprechende Vorsicht gebeten. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell