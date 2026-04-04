PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim
Rhein-Neckar-Kreis: Brandgeschehen auf Firmengelände - PM Nr.1

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit kommt es zu einer massiven Rauchentwicklung aufgrund eines Brandgeschehens auf einem Firmengelände in der Weinheimer Draisstraße. Nähere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt. Es befinden sich zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Von dem Rauch betroffen sind u.a. auch die angrenzenden Bundesautobahnen 5 und 659. Verkehrsteilnehmer werden in diesem Bereich um entsprechende Vorsicht gebeten. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Tobias Misch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.04.2026 – 08:36

    POL-MA: Mannheim: Fahrzeugführer flüchtet vor Kontrolle - mehrere Straftaten festgestellt

    Mannheim (ots) - Am frühen Freitagmorgen gegen 02:30 Uhr entzog sich ein Fahrzeugführer im Mannheimer Stadtteil Almenhof zunächst einer polizeilichen Verkehrskontrolle. Im Bereich der Neckarauer Straße war zuvor eine Kontrollstelle eingerichtet worden, als ein 18-jähriger Pkw-Fahrer eines Mercedes die Anhaltezeichen missachtete und flüchtete. Das Fahrzeug konnte ...

    mehr
  • 04.04.2026 – 08:06

    POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden zwei Zigarettenautomaten durch bislang unbekannte Täterschaft aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde zunächst ein Automat in der Seestraße gewaltsam geöffnet. Die Täter hebelten hier den Geldeinzug mit einem bislang unbekannten Werkzeug auf und entnahmen die Geldkassette. Diese befand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren