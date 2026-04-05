Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:40 Uhr, wurde die Polizei Mannheim durch einen aufmerksamen Zeugen informiert, dass ein Peugeot im Bereich der Waldhofstraße Schlangenlinien fuhr und dabei einen geparkten Ford Ka touchierte. Trotz des Vorfalls setzte der Peugeot seine Fahrt fort. Der Zeuge blieb am Telefon und verfolgte das Fahrzeug, wobei er fortlaufend seinen Standort durchgab. Die Einsatzkräfte konnten das Fahrzeug schließlich in der Frankenthaler Straße einholen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der 42-jährige Fahrer des Fahrzeugs deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest konnte aufgrund der starken Alkoholisierung nicht durchgeführt werden und so wurde der Beschuldigte zum Polizeirevier verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge waren beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt wurden die Ermittlungen zur Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell