Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: PKW blockiert nach Kollision die Gleise

Mannheim (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 16:00 Uhr ereignete sich in Mannheim auf der Feudenheimer Straße ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 51-jährige Fahrerin eines Toyota Corolla befuhr die linke Spur auf der Feudenheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Die 52-jährige Fahrerin eines Fiat 500 fuhr gleichzeitig auf der rechten Spur und wechselte nach links. Hierbei beachtete sie nach derzeitigem Stand der Ermittlungen den nachfolgenden Verkehr nicht und kollidierte infolge dieses Fahrstreifenwechsels mit dem Toyota. Dieser schleuderte daraufhin aufgrund der Kollision auf die Linksabiegerspur und kam quer im Gleisbereich der Haltestelle "Neckarplatt" zum Stillstand. Die Fahrerin des Toyotas wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt geschätzt 15.000 Euro Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Straßenbahnverkehr musste im Betroffenen Bereich für etwa zwei Stunden eingestellt werden. Gegen 18:10 Uhr waren sowohl der Straßen- als auch der Bahnverkehr wieder freigegeben. Der Unfall wurde durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal aufgenommen, welches auch die weiteren Ermittlungen führt.

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