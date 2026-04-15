Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeuge aus Fahrradstation gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte hatten es Dienstagabend (14.04.2026) auf eine Fahrradstation im Landkreis Sömmerda abgesehen. Gegen 18:30 Uhr durchtrennten die Täter an einem Radweg zwischen Kindelbrück und Riethgen mit einem unbekannten Schneidwerkzeug drei Sicherungsdrähte und entwendeten anschließend ein Multitool Torx, einen Inbusschlüssel sowie einen Reifenheber im Gesamtwert von etwa 25 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

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