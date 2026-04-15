Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Jugendlicher unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs
Erfurt (ots)
Polizisten wurden in der Nacht zu Mittwoch (15.04.2026) in der Erfurter Windthorststraße auf einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle reagierte bei dem Jugendlichen ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf Cannabis. Für den 17-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Er musste sich auf einer Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle der Rechtskraft drohen dem jungen Mann mindestens 500 Euro Geldbuße, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Eltern übergeben. (DS)
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