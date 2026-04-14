Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder und weitere Gegenstände aus Garage und Keller gestohlen

Sömmerda (ots)

Zu zwei Einbrüchen kam es in den vergangenen Tagen in Sömmerda. In der Vieselbacher Straße verschafften sich Einbrecher auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einer verschlossenen Garage und entwendeten daraus ein Tapezierbrett, einen Schlitten, ein Schlauchboot und einen Sonnenschirm im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. In der Kölledaer Straße hatten es Unbekannte auf den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses abgesehen. Dort beschädigten sie die Vorhängeschlösser von drei Kellerabteilen. Während ein Keller nicht geöffnet werden konnte, gelangten die Täter in zwei weitere Abteile. Daraus stahlen sie zwei Mountainbikes der Marken "Cube" und "Canyon" im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell