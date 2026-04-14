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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat in Buttstädt gesprengt - Zeugen gesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Dienstag (14.04.2026) kam es in Buttstädt zur Sprengung eines Zigarettenautomaten. Gegen 00:40 Uhr brachten mehrere Unbekannte in der Straße Safrangarten über den Ausgabeschacht ein bislang unbekanntes Sprengmittel in den Automaten ein. Durch die Detonation wurde der Automat erheblich beschädigt. Zudem wurde eine gegenüberliegende Kellerglasscheibe durch umherfliegende Teile beschädigt. Zigaretten, Bargeld sowie Teile der Automatenfront wurden durch die Explosion bis zu 15 Meter weit verstreut. Ein Zeuge konnte einem der Täter einen Teil der Beute abnehmen und ihn kurzzeitig festhalten. Dennoch gelang den Unbekannten die Flucht. Der Sachschaden an dem Zigarettenautomaten wird auf etwa 5.000 Euro, der Schaden an der Kellerglasscheibe auf rund 50 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0090996. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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