Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht

Ulm (ots)

Am Samstagabend fuhr ein 31-Jähriger auf der B 312 aus Richtung Biberach kommend nach Riedlingen. Am Abzweig zur B311 hatte ein BMW an der roten Ampel angehalten. Dies erkannte der Unfallverursacher nicht und fuhr mit seinem Opel Astra auf. Anschließend setzte er zurück und landete im Graben. Die vierköpfige Familie in dem BMW blieben unverletzt. Beim Unfallverursacher wurde bei der Unfallaufnahme eine starke Alkoholisierung festgestellt. Er musste eine Blutprobe abgeben. Er räumte auch gleich ein, dass er keinen Führerschein hat. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von 1000 EUR, am BMW in Höhe von 2.500 EUR.

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