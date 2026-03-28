Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Emerkingen - Vorfahrt missachtet

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 17:00 Uhr befuhr eine 38-jährige mit ihrem Dacia die Rottenackerstraße. An der Einmündung zur Bachstraße missachtete sie die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen und fuhr in die Kreuzung ein. Eine 60-jährige, die mit ihrem Renault die Vorfahrtstraße befuhr, konnte nicht mehr bremsen und krachte in den Dacia. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden. Es einstand ein Schaden von rund 11.000 Euro.

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