Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Fahrzeugkontrolle

Mit falschen Kennzeichen und betrunken Auto gefahren

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 01:50 Uhr bemerkte eine Streife des Polizeirevier Ehingen in der Nellinger Straße einen VW, der mit einem platten Reifen unterwegs war. Aus diesem Grund wurde das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht waren, die nicht dafür ausgegeben wurden. Außerdem roch der 24-jährige Fahrer deutlich nach Alkohol, weshalb die Beamten einen Alkoholtest bei dem Fahrer durchführten. Dieser bestätigte den Verdacht. Der Mann erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Kennzeichenmissbrauch.

++++++++++++++++++++++++++++576158

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell