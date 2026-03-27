Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Führerschein beschlagnahmt

Am Donnerstag verursachte ein 22-jähriger Raser auf der B10 einen Unfall.

Ulm (ots)

Der 22-Jährige fuhr gegen 10.45 Uhr auf der B10 von Richtung Ulm. Im Bereich der Ausfahrt Göppingen-Zentrum-West (Öde) herrschte hohes Verkehrsaufkommen. Laut Zeugen überholte der junge Fahrer mit seinem schwarzen Audi A5 zunächst auf dem linken Fahrstreifen. Da es ihm wohl nicht schnell genug vorwärts ging, überholte er weitere Fahrzeug auf dem rechten und anschließend auch auf dem Beschleunigungsstreifen. Am Ende des Beschleunigungsstreifens touchierte er einen Randstein. Dann stieß er seitlich gegen einen links neben ihm fahrenden Audi A3. Den lenkte ein 47-Jähriger. Ein seinem Auto entstand dadurch ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher fuhr zunächst weiter, meldete den Unfall jedoch kurze Zeit später beim Polizeirevier Eislingen. Auch an seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die Polizei Göppingen nahm den Unfall vor Ort auf. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Da einige bislang noch unbekannte Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des Beschuldigten gefährdet wurden, bittet die Polizei diese, sich unter Tel. 07161/632360 als Zeugen zu melden.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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