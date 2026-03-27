Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Vorfahrt genommen

Etwa 55.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag in Heroldstatt.

Ulm (ots)

Kurz nach 13 Uhr war eine 39-Jährige mit ihrem BMW SUV in der Weberstraße unterwegs. An der Kreuzung fuhr sie in die Schwabenstraße ein. Dort war eine 32-Jährige mit ihrem Seat unterwegs. Die hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen. Durch die Kollision lösten in beiden Autos die Airbags aus. Die Fahrerinnen blieben unverletzt. In beiden Autos befanden Kleinkinder. Um auch mögliche Verletzungen abzuklären, war der Rettungsdienst vor Ort. Der konnte Entwarnung geben und ohne Mitnahme von Verletzten wieder abrücken. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Autos. Die Polizei Laichingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am BMW auf ca. 40.000 Euro, den am Seat auf rund 15.000 Euro.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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