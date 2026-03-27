Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B30 - Auto schleudert von der Straße

Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin bei einem Unfall am Donnerstag bei Biberach.

Ulm (ots)

Um 7.40 Uhr war eine 20-Jährige auf der B30 in Richtung Biberach unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Biberach-Nord und Biberach-Jordanbad, kurz nach einer Brücke, setzte die Fahrerin des Opel zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Als sie sich auf dem Wechsel zum linken Fahrstreifen befand, spürte sie wohl den Windschatten von dem Lkw. Deshalb lenkte sie wieder nach rechts. Durch den Fahrtwind des Vorausfahrenden verlor sie die Kontrolle über ihren Opel und kam nach rechts von der Straße ab, so berichtete die Autofahrerin später bei der Polizei. Der Opel stieß in einen Wildzaun und überfuhr einen Leitpfosten. Auf dem Seitenstreifen kam der noch fahrbereite Opel zum Stehen. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden am Auto auf ca. 3.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Wildzaun wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

++++0562269(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell