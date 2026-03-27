Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Unfall bei Glätte

Am Donnerstag kam es witterungsbedingt bei Schlat zu zwei Unfällen.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr war ein 26-Jähriger mit seinem BMW auf der L1218 unterwegs. Er kam aus Reichenbach und fuhr in Richtung Schlat. Beim Gairenbuckel, im Kurvenbereich, bremsten mehrere Autofahrer bei starkem Graupel- und Schneefall. Das erkannte der BMW-Fahrer wohl zu spät und prallte in das Heck eines 31-jährigen Fahrers eines VW Transporters.

Nur wenige Minuten Später kam es auf derselben Strecke erneut zu einem Unfall mit Sachschaden. Eine 31-jährige Dacia-Fahrerin erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender Lkw-Fahrer abbremste. Sie prallte in das Heck des Lkw und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden BMW einer 58-Jährigen. Alle Beteiligten hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Göppingen nahm die Unfälle auf. Der Sachschaden beider Unfälle wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt. Der Dacia musste durch einen Abschlepper geborgen werden. Die Polizei sperrte die L1218 zur Unfallaufnahme. Gegen 15.15 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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