Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autofahrer erfasst Seniorin

Beim Überqueren der Straße übersah eine 88-Jährige wohl am Donnerstag ein Auto.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16.15 Uhr. Der 65-Jährige hielt mit seinem Mercedes ordnungsgemäß an der Stoppstelle "Am Hetzenbäumle" und bog dann nach rechts in die Straße "Am Bleicher Hag" ab. Als der Mercedes abbog wollte eine 88-Jährige die Straße überqueren und trat auf die Straße. Dabei kam es zur Kollision. Eigenen Angaben zufolge hatte sie das Auto wohl übersehen. Rettungskräfte brachten sie mit Verdacht auf schwerere Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein nennenswerter Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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