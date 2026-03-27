Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Lkw Gespann landet im Graben

Am Donnerstag musste die Landstraße 275 für mehrere Stunden gesperrt werden.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr fuhr der 56-Jährige mit seinem Laster von Ittenhausen in Richtung Gammertingen. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Fahrer nach einer langgezogenen Rechskurve die Kontrolle über sein Gespann und geriet nach rechts in den Straßengraben. Der Laster blieb dort seitlich liegen und der Anhänger blieb aufrecht stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein 46-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Zunächst konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Ab etwa 13 Uhr wurde die L275 voll gesperrt. Da sich die Bergung als aufwendig gestaltete, war die Landstraße erst ab 19 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben. Der geschätzte Sachschaden beträgt etwa 40.000 Euro.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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