Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener und berauschter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Erfurt (ots)

Freitagnacht kam es an der Kreisgrenze zum Landkreis Gotha zu mehreren Straftaten im Straßenverkehr. Kurz nach Mitternacht (06.02.2026) entwendete ein 24-Jähriger in Bienstädt zunächst den für ihn frei zugänglichen Fahrzeugschlüssel eines Kia und fuhr anschließend mit dem Wagen davon. Kurz nach 01:15 Uhr verlor er dann auf der Kreisstraße zwischen Zimmernsupra und Alach die Kontrolle über das Auto, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Dabei wurden die komplette rechte Fahrzeugseite sowie der Frontbereich des Autos zerstört. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Nach dem Unfall entfernte sich der 24-Jährige zunächst zu Fuß in unbekannte Richtung. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen folgten, bei denen u. a. eine Drohne, die Feuerwehr sowie ein Rettungswagen angefordert wurden. Der Mann konnte schließlich in der Ortslage Schaderode betrunken und unter Drogeneinfluss stehend festgestellt werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei ermittelt wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell