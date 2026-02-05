PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Zwei verletzte Personen nach Unfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Heute Morgen kam es in Erfurt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Ein 75-jähriger Citroen-Fahrer befuhr gegen 07:30 Uhr die Walter-Gropius-Straße in Fahrtrichtung Leipziger Straße. Auf Höhe der Mies-van-der-Rohe-Straße bog er nach links in Richtung-Marcel-Breuer-Ring ab. Vermutlich übersah er beim Abbiegen eine parallel zu ihm fahrende Straßenbahn, woraufhin es zur Kollision kam. Der Auto-Fahrer sowie ein 10-jähriger Straßenbahnfahrgast wurden durch den Unfall verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

