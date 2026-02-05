Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen Weihnachtsschmuck

Sömmerda (ots)

In den vergangenen Tagen wurde Weihnachtsschmuck zum Ziel von Einbrechern in Sömmerda. Die Unbekannten brachen im Tatzeitraum von Montag (05.01.2026) bis Mittwoch (04.02.2026) mit Gewalt in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Kölledaer Straße ein. Aus dem Kellerverschlag einer 60-jährigen Mieterin stahlen die Diebe mehrere Kisten mit Dekoration im Wert von etwa 300 Euro und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (SO)

