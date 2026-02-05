Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Polizei beschlagnahmt Butterflymesser
Erfurt (ots)
Gestern Abend (04.02.2026) beschlagnahmte die Polizei im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel ein Butterflymesser. Polizisten fanden das Messer bei einem 38-Jährigen, der gegen 17:00 Uhr im Färberwaidweg unterwegs gewesen war und beschlagnahmten es. Gegen den polizeibekannten Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Butterflymesser, auch Balisong genannt, gelten nach dem Waffengesetz als verbotene Gegenstände. Bereits der Besitz eines solchen Gegenstandes ist strafbar. Bei einer rechtskräftigen Verurteilung drohen Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell