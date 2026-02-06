PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Vor Polizeikontrolle geflüchtet und betrunken im Kofferraum versteckt

Erfurt (ots)

Donnerstagabend (05.02.2026) gegen 18:20 Uhr wollte eine Streifenbesatzung im Bereich des Erfurter Drosselbergs einen 46-jährigen VW-Fahrer kontrollieren. Anstatt anzuhalten, flüchtete der Mann allerdings stadteinwärts. Während der Fahrt schaltete er zeitweise die Beleuchtung seines Autos aus und setzte seine Flucht bis zur Körnerstraße fort. Dort entdeckten die Polizisten den 46-Jährigen schließlich im Kofferraum seines Fahrzeugs, wo er sich versteckt hatte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit über 2,2 Promille alkoholisiert und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen war. Zur Durchführung einer Blutentnahme musste er die Beamten auf eine Dienststelle begleiten. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (DS)

Landespolizeiinspektion Erfurt
