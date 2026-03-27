Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/Vohenstrauß - Tatverdächtiger nach Pkw-Diebstählen in Giengen und Heidenheim festgenommen.

Ulm (ots)

In der Nacht auf Montag (23.03.2026) hatten es Autoknacker auf ein Auto in Heidenheim abgesehen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6242117).

Zu einem weiteren Diebstahl kam es in der Nacht auf Dienstag (24.03.2026) in Giengen. Dort wurde ebenfalls ein Audi Q7 gestohlen, der vor einem Wohngebäude in der Hermaringerstraße stand.

Beide Fahrzeuge waren nach Erkenntnissen der Polizei verschlossen. Die Täter knackten die Pkw auf bislang unbekannte Art und Weise und fuhren davon. Die Originalschlüssel befanden sich in beiden Fällen noch bei den Besitzern. Beide Autos waren mit Keyless-Go-Schlüsseln ausgestattet.

Noch am Dienstag meldete die Grenzpolizeiinspektion Waidhaus in Bayern die vorläufige Festnahme eines Verdächtigen auf der A6 bei Vohenstrauß, Nahe der tschechischen Grenze. Der 25-Jährige, der am Steuer des in Giengen gestohlenen Audi Q7 saß, war mit dem Fahrzeug in Richtung Tschechien unterwegs. Am Pkw waren gefälschte Kennzeichen angebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der Tatverdächtige dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Heidenheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Bandendiebstahls in zwei Fällen. Denn auch für den Diebstahl in Heidenheim vom Montag (23.03.2026) steht der 25-jährige Mann mit ukrainischer Staatsbürgerschaft und ohne festen Wohnsitz in Deutschland in dringendem Verdacht. Der Beschuldigte befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Seit Ende Januar kam es im Landkreis Heidenheim wiederholt zu Diebstählen von Pkw. Ob Zusammenhänge zu weiteren Taten bestehen ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidenheim und der Staatsanwaltschaft Ellwangen dauern an.

Die Kriminalpolizei Heidenheim weist im Zusammenhang mit den jüngsten Pkw Diebstählen darauf hin, insbesondere Fahrzeugschlüssel, die über ein Keyless-Go verfügen, nicht in Haustür- oder Außenwand-Nähe aufzubewahren. Zur Aufbewahrung werden speziell dafür vorgesehenen Behältnisse empfohlen. Den Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge haben es die Täter bei den Diebstählen hauptsächlich auf hochwertige Fahrzeuge bis Baujahr 2019 abgesehen.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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