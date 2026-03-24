Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Audi gestohlen

Unbekannte entwendeten am Montag einen Audi.

Ulm (ots)

Der schwarze Audi Q7 parkte in der Straße "Im Fürsamen". Eine Überwachungskamera zeigte, wie ein Unbekannter sich gegen 1.20 Uhr auf das Grundstück begab. Er stieg in das in einem Carport geparkte Auto ein und fuhr weg. Offensichtlich gelang es ihm, die elektronische Sicherung zu überwinden. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich noch beim Besitzer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise (Tel. 07321/3220).

Die Polizei weist im Zusammenhang mit den jüngsten Pkw Diebstählen darauf hin, insbesondere Fahrzeugschlüssel, die über ein Keyless-Go verfügen, nicht in Haustür- oder Außenwand-Nähe aufzubewahren. Zur Aufbewahrung werden speziell dafür vorgesehenen Behältnisse empfohlen.

++++++++ 0536733 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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