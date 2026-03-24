Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Nicht aufgepasst

Eine Autofahrerin fuhr am Donnerstag gegen einen wartenden Opel Meriva.

Ulm (ots)

Nicht aufmerksam genug war gegen 11 Uhr eine 64-Jährige. Die fuhr in der Emerkinger Straße und bog auf das Gelände einer Tankstelle ab. Dabei übersah die Fahrerin des Opel Corsa einen wartenden Opel Meriva und prallte gegen das Auto eines 53-Jährigen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen auf etwa 3.000 Euro.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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